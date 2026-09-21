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Аргументы и Факты

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Врач Иванов рассказал, как снизить риск близорукости у детей

Врач Иванов рассказал, как снизить риск близорукости у детей

Регулярное пребывание на улице в светлое время суток помогает правильному развитию зрения у детей и снижает риск появления близорукости, рассказал ИА PrimaMedia врач-офтальмохирург Виталий Иванов.

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