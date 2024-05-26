Кобахидзе обвинил президента Грузии Зурабишвили в предательстве страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в измене родине. Выпад против главы государства политик сделал, выступая по случаю Дня независимости, сообщил «Sputnik Грузия».
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