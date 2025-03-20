Российские ученые нашли способ определять человека по клавиатурному почерку

Ученые Московского государственного университета информационных технологий, радиотехники и электроники (РТУ МИРЭА) разработали модуль аутентификации и поведенческого анализа, который идентифицирует пользователей по их уникальному клавиатурному почерку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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