В городе Челябинской области мэр высказался про группы подростков в масках

Соцсети полнятся страшилками про нападения, властям пришлось взять слово.Анонимные авторы в сообществах Снежинска в соцсетях выкладывают "предупреждения" о неких группах подростков в масках, которые избивают сверстников.
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