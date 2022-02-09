Дочь Виктора Мережко высказалась о его любовнице и заявила, что у него была другая женщина

Виктор Мережко скончался 30 января от коронавирусной инфекции. После его смерти стали высказываться многие известные люди и те, что присутствовали в ее жизни последние годы.
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