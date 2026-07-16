США введут новые визовые ограничения

Госдепартамент США объявил о введении новой политики визовых ограничений в отношении иностранцев, имеющих связи с крайне левыми группами и подозреваемые в причастности к терроризму, насилию или экономическому саботажу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии