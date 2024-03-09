Фредерик Вассёр: Мы сделали шаг вперёд, но этого мало

Scuderia FerrariРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр подвёл итоги второго уик-энда сезона 2024 года. Макс Ферстаппен выиграл Гран При Саудовской Аравии, у Red Bull победный дубль «Гонка ещё раз подтвердила, что мы сделали хороший шаг в области деградации шин.