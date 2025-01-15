Вьетнам поздравил Россию с успехами в президентство Путина

ХАНОЙ, 15 янв — РИА Новости. Вьетнам поздравляет Россию с успехами, которых она достигла в президентство Владимира Путина, заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным президент Вьетнама Лыонг Кыонг.