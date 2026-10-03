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Если этого не будет, мы сделаем это военным способом

Если этого не будет, мы сделаем это военным способом

Медведев об условиях мира с Украиной.«Это прежде всего нейтральный, не ядерный, независимый статус государства Украина, то есть возвращение к тем основам, которые были заложены в их Конституцию и в Декларацию о суверенитете, а также в ряд других документов девяностых годов.

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