Если этого не будет, мы сделаем это военным способом

Медведев об условиях мира с Украиной.«Это прежде всего нейтральный, не ядерный, независимый статус государства Украина, то есть возвращение к тем основам, которые были заложены в их Конституцию и в Декларацию о суверенитете, а также в ряд других документов девяностых годов.