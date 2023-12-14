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«Повесить, сжечь и развеять!»: Владимир Соловьёв предложил «наш метод» уничтожения предателей. Вы поддерживаете?

«Повесить, сжечь и развеять!»: Владимир Соловьёв предложил «наш метод» уничтожения предателей. Вы поддерживаете?

В России уже много лет действует мораторий на смертную казнь, навязанный толерантным Западом в те времена, когда шло великое насаждение «человеческих ценностей» в нашей стране.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Этот вопрос не населению а спецслужбам у которых и мосты взрывают и тунели.
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33 мин.
С
Странник
оно разве у вас было?
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26 мин.
Zoia Goldshtab
Блаблаблаблаблаблабла!!!!....
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13 мин.

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