«Повесить, сжечь и развеять!»: Владимир Соловьёв предложил «наш метод» уничтожения предателей. Вы поддерживаете?

В России уже много лет действует мораторий на смертную казнь, навязанный толерантным Западом в те времена, когда шло великое насаждение «человеческих ценностей» в нашей стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Агутин отказался выходить на сцену с Шаманом, а Басков напротив, оказывал ему знаки внимания. "Песня года" закончилась громким скандалом
- Взяли в кольцо, и с мигалками, под "Прощание Славянки", выпроводили из России. Реплика на хамское выступление немецкого посла в Москве
- АМЕРИКАНЕЦ ПОИЗДЕВАЛСЯ НАД УБИТЫМ РУССКИМ СОЛДАТОМ И СИМВОЛОМ ПОБЕДЫ. ВОЗМЕЗДИЕ НАСТИГЛО В ПИТЕРЕ
Свежие комментарии