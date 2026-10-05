Шестерых мужчин спасли из рабства в подмосковном Раменском

В подмосковном Раменском сотрудники полиции спасли шестерых мужчин из «работного дома». Об этом 5 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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