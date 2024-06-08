Видео: китайский модуль с грунтом обратной стороны Луны пристыковался к орбитальному аппарату

Китайская миссия «Чанъэ-6» впервые собрала образцы с обратной стороны Луны. Успешное сближение и стыковка спускаемого и орбитального зондов состоялись 6 июня, сообщает Китайское национальное космическое агентство (CNSA).
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