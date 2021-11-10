Сбер запустил для подростков из детдомов проект по кибербезопасности и финграмотности

Сбер вместе с фондом "Старшие Братья Старшие Сёстры" запустил для детей-сирот проект по кибербезопасности и финграмотности Сбер против мошенников — СберБанк (sberbank.
Популярные статьи
- Военная полиция Западного военного округа провела масштабную тренировку в Нижегородской области
- В Харбине жильцов двух высоток силой закрыли на карантин из-за подозрения на COVID-19
- В Петербурге задержали участника «Российской коммунистической рабочей партии» и нескольких нацболов. Они возлагали цветы на площади Ленина
Свежие комментарии