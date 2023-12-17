Ридли Скотт нашел «Бомбу»

Ридли Скотт снимет экшн-триллер «Бомба» (Bomb) для студии 20th Century, уверяет Deadline. Зрителей ожидает история в духе «Собачьего полдня» и «Скорости» про переговорщика Фрэнки Ипполито, вызванного на дежурство в ночь перед своей свадьбой в Лондоне.
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