Ридли Скотт нашел «Бомбу»

Ридли Скотт снимет экшн-триллер «Бомба» (Bomb) для студии 20th Century, уверяет Deadline. Зрителей ожидает история в духе «Собачьего полдня» и «Скорости» про переговорщика Фрэнки Ипполито, вызванного на дежурство в ночь перед своей свадьбой в Лондоне.