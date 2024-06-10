В Москве загорелся автосервис

Крупный пожар вспыхнул в одном из автосервисов на улице Башиловской в столице. По предварительной информации, площадь пожара составляет около 50 квадратных метров, однако позже она увеличилась до 200 квадратных метров.
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