Коростелев о мотивации: «Этот вопрос больше касается возрастных спортсменов, ко мне он не относится. У меня пока хватает энтузиазма»

— Вопрос мотивации возникает постоянно после отстранения от международных соревнований. Как в этом сезоне обстоят дела с этим? — Этот вопрос больше касается возрастных спортсменов, ко мне он не относится.
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