Ключевая ставка ЦБ остается на уровне 21% в 2025 году

Ключевая процентная ставка: индикатор состояния экономики и финансового рынка РоссииКлючевая процентная ставка — это один из ключевых показателей, который отражает состояние экономики и финансового рынка России.
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