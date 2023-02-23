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“Верх цинизма”: военкор Руденко о сыне Януковича, который зарегистрировал свой бизнес в ДНР

“Верх цинизма”: военкор Руденко о сыне Януковича, который зарегистрировал свой бизнес в ДНР

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем телеграм-канале резко высказался в адрес сына бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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