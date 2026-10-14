Минниханов рассказал, как Высшая школа нефти и ТатНИПИнефть развивают нефтяную отрасль Татарстана

Высшая школа нефти и ТатНИПИнефть в Альметьевске отмечают 70-летие. На торжественном мероприятии Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что университет и научно-исследовательский институт совместно решают задачи нефтяной промышленности, разрабатывают новые технологии и готовят специалистов для отрасли.