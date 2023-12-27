Intelligence: религиозные практики не защищают от снижения когнитивных навыков

Исследователи из университета Вены (Австрия) не обнаружили доказательств того, что религиозные практики, такие как молитва или посещение служб, оказывают защитный эффект против снижения когнитивных способностей у пожилых людей.
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