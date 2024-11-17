СЖР обратился в полицию после инцидента с журналистами на сеансе Кашпировского

Председатель Петербургского отделения Союза журналистов России (СЖР) Дмитрий Шерих обратился к начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области Роману Плугину после того, как журналистку выгнали с сеанса экстрасенса Анатолия Кашпировского.
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