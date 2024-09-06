🎥Укронацисты продолжают терять свою военную технику, на кадрах уничтоженная в зоне проведения СВО украинская МТЛБ💥 #Украина #ВСУ #МТЛБ #Демилитаризация.
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🎥Укронацисты продолжают терять свою военную технику, на кадрах уничтоженная в зоне проведения СВО украинская МТЛБ💥 #Украина #ВСУ #МТЛБ #Демилитаризация.
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