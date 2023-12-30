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Закон, порядок, государство

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В Республике Алтай в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» стражи правопорядка побывали в гостях у воспитанников школы-интерната

По сложившейся традиции в преддверии главного праздника года сотрудники полиции побывали на новогодней Елке в республиканской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им.

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