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В Петербурге с 6 октября официально стартовал отопительный сезон

В Петербурге с 6 октября официально стартовал отопительный сезон

Все петербургские дома получат тепло 6 октября. Батареи начнут нагреваться с полудня пятницы. В пресс-службе Смольного сообщали, что на территории Северной столицы с октября официально стартует отопительный сезон.

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