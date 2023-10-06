В Петербурге с 6 октября официально стартовал отопительный сезон

Все петербургские дома получат тепло 6 октября. Батареи начнут нагреваться с полудня пятницы. В пресс-службе Смольного сообщали, что на территории Северной столицы с октября официально стартует отопительный сезон.
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