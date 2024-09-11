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Мужчины сталкиваются с манипуляцией в отношениях чаще женщин

Мужчины сталкиваются с манипуляцией в отношениях чаще женщин

Удовлетворенность отношениями зависит от множества факторов. Недавние исследования показали, что эмоциональное благополучие романтических партнеров может зависеть от наличия или отсутствия «покровительственного» поведения мужчины, от коммуникационных стратегий, которые пара использует при обсуждении сексуальных проблем, и даже от типа личности.

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