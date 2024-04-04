Политолог Макаркин рассказал, как правительство выполняет поручение президента

Весной 2023 года в своем предыдущем отчете перед депутатами, председатель правительства РФ Михаил Мишустин охарактеризовал шесть задач, сформулированных президентом России Владимиром Путиным для кабмина в послании Федеральному собранию в конце 2022-го.
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