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В Петербурге раскупают квартиры-студии в новостройках

В Петербурге раскупают квартиры-студии в новостройках

Спрос вырос на 9%. В Северной столице растет спрос на квартиры-студии в новостройках. В конце 2024 года он увеличился на 9%, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на аналитиков одной из крупнейших платформ по размещению объявлений в РФ.

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