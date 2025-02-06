В Петербурге раскупают квартиры-студии в новостройках

Спрос вырос на 9%. В Северной столице растет спрос на квартиры-студии в новостройках. В конце 2024 года он увеличился на 9%, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на аналитиков одной из крупнейших платформ по размещению объявлений в РФ.