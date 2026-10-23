President Trump took questions from reporters on the controversial ad being run by Ohio gubernatorial candidate Vivek Ramaswamy (R): REPORTER: But there are very serious sexual abuse allegations.
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