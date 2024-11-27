Обвиненная в призывах к терроризму правнучка Чкалова скрылась за границей

Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (физическое лицо, выполняющее функции иноагента; внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), как указано в судебных документах, скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму .
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