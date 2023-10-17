На Кубани четыре человека погибли во время пожара в частном доме

Эта трагедия произошла в ночь с понедельника на вторник в хуторе Сапова Балка Брюховецкого района. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, здесь после пожара в частном доме были обнаружены тела четырех погибших.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии