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Дмитрий Чистяков: «Ключевая идея Карпина проста – даже в 30 лет можно улучшить игру. Принципы – питание, сон и работа на тренировках»

Дмитрий Чистяков высказался о методах работы Валерия Карпина. – Валерий Карпин после поражения сборной России от Хорватии (0:1) много говорил о психологии и боязни ошибиться.

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