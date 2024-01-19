Собянин: в 2023 году в метро Москвы прошло рекордное количество концертов

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в московском метро в прошлом году помогли около 70 тысячам человек, а помощь специалистов стоек «Живое общение» потребовалась более 640 тысяч раз.
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