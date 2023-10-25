ХАМАС использовал проводные телефонные линии, чтобы скрыть атаку

Разведданные, переданные Соединенным Штатам Америки, предполагают, что небольшая ячейка оперативников ХАМАС, которая планировала нападение на Израиль, общалась через сеть проводных телефонов, встроенных в сеть туннелей.
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