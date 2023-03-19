Сегодня День моряка-подводника

В 1996 году приказом Главкома ВМФ РФ 19 марта была установлена праздничная дата профессионального праздника военнослужащих и гражданского персонала подводных сил военно-морского флота России.
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