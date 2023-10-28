Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Боевики выпустили 52 боеприпаса по ДНР за последние сутки

Боевики выпустили 52 боеприпаса по ДНР за последние сутки

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские боевики обстреляли территорию республики не менее 15 раз за сутки.

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