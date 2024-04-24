НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

34 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    надо жёстко искоренять эту сталенщину!!!Юрист рассказал, ...
  • Горыныч
    Жизнь - бумеранг. Тех, кто выбросил, ждёт подобная участь, только внимательного водителя может рядом не оказаться...В Петербурге спас...
  • Россиянин
    Сука.Михаил Козырев по...

И праздник, и доброе дело: «Петербургский дневник» в третий раз проведет благотворительный забег «Бегом с Дневником»

И праздник, и доброе дело: «Петербургский дневник» в третий раз проведет благотворительный забег «Бегом с Дневником»

Вырученные средства направят на поддержку подопечных хосписа для детей и взрослых. Спортивное событие состоится 26 мая, накануне Дня города Мероприятие приурочено ко Дню города и по традиции пройдет по живописным трассам в Приморском парке Победы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх