И праздник, и доброе дело: «Петербургский дневник» в третий раз проведет благотворительный забег «Бегом с Дневником»

Вырученные средства направят на поддержку подопечных хосписа для детей и взрослых. Спортивное событие состоится 26 мая, накануне Дня города Мероприятие приурочено ко Дню города и по традиции пройдет по живописным трассам в Приморском парке Победы.
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