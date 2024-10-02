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Полицейский дрон принял решение задержать преступника и пошел на штурм: видео

Полицейский дрон принял решение задержать преступника и пошел на штурм: видео

Техасская полиция начала использовать робокопа для борьбы с преступностью. Если раньше такие дроны управлялись дистанционно, то теперь решение о своих действиях искусственный интеллект принимает сам.

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Комментарии
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Андрей Косачев
fdffd
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6 час.
Андрей Косачев
скайнет не начиналс,я а уже был. начиналась война машин с людьми.
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6 час.
Alex Nемо
Любая кибернетическая система способная принимать самостоятельные решения без учёта трёх правил Азимова приведёт к созданию &quot;SkyNet&quot;. То что робот принял решение и применил физическую силу или оружие против человека - это шаг в направлении создания &quot;SkyNet&quot; и последующего уничтожения человечества.
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5 час.

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