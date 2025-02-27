«Путин должен будет уступить»: Трамп обещает вернуть Украине «как можно больше» территорий

Все задействованные в урегулировании конфликта представители Соединенных Штатов будут стремиться к тому, чтобы Украина в результате мирного соглашения с Россией вернула как можно больше утраченных территорий.
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