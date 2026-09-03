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РЕН ТВ

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Австралийский наемник признал, что поверить русофобским СМИ было ошибкой

Австралийский наемник признал, что поверить русофобским СМИ было ошибкой

РЕН ТВ На Украине, если уж они не жалеют своих, то к помощникам со стороны тем более относятся, как к расходному материалу.

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