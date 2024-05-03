Бизнесмена из Москвы Явшева обвинили в ущербе при строительстве курганской школы

В курганский горсуд поступило уголовное дело в отношении московского бизнесмена Дениса Явшева. Руководителя компании «Авиапромстрой», не достроившей школу в Кургане, обвиняют в причинении особо крупного ущерба.
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