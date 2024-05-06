Microsoft запретил полиции применять ИИ для распознавания лиц. Через OpenAI Service

Корпорация Microsoft подтвердила запрет для правоохранительных органов США использовать инструменты генеративного ИИ для распознавания лицВ условиях клиентского обслуживания платформы Azure OpenAI Service появился запрет на интеграцию сервиса с полицейскими системами в США с целью распознавания лиц, включая интеграцию с существующими и перспективными моделями ИИ для анализа изображений.
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