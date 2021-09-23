Темы дня

122 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    Кричали женщины ура, и в воздух чепчики бросали" А портом миллионы потекли в плен на территорию Европы в 1941...Россия – самая си...
  • Владимир Eвтушенко
    Россия проиграла под Аустерлицем, в 1765 году Прусии.Россия – самая си...
  • Владимир Eвтушенко
    Это вам Греф сказал, что США долларовый" пузырь"? Я не меньше вас люблю Россию, но шапкозакидательство не раз ...Россия – самая си...

Смешной митинг проигравших выборы

Смешной митинг проигравших выборы

Проигравшие выборы нетоварищи типа Рашкина собрали митинг протеста, требуя непризнания результатов выборов.

Вернуться к статье
113
Обсудить
Ингерман Ланская
анальные камуноиды - это новое слово в анальном камунизьме
Катерина
Навальный - ВАШ. А ЗЮ косит под НАШЕГО.
Ингерман Ланская
наш, наш.. и наполеон из 6-й - наш, и зю с ле и ста из 17-й - тоже наши, а также бетмен и павликмарозов из изолятора...
Катерина
Да.
Ингерман Ланская
Какой Йомкый ответ!
Катерина
каков посыл – таков ответ
Leonid Demyanov
Имитация выборов прошла на-ура.
Леонид Асаев
Там, где имитация, происходит, как в Беларуси.
rafinad
Комуняки во главе с зю такие твари, а на срашкине клеймо ставить уже негде. Как вы задолбали со своим трупаком в центре нашей столицы.
Катерина
А какое право имеет какой-то rafinad на центр РУССКОЙ СТОЛИЦЫ?
Ингерман Ланская
можно ответить по-еврейски? ...А какое право имеет какой-то Труп в сарае на центр РУССКОЙ СТОЛИЦЫ???

Картина дня

наверх