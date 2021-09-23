Смешной митинг проигравших выборы

Темы дняПолитикаСмешной митинг проигравших выборыПроигравшие выборы нетоварищи типа Рашкина собрали митинг протеста, требуя непризнания результатов выборов.Вернуться к статье113НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИнгерман Ланскаяанальные камуноиды - это новое слово в анальном камунизьмеКатеринаНавальный - ВАШ. А ЗЮ косит под НАШЕГО.Ингерман Ланскаянаш, наш.. и наполеон из 6-й - наш, и зю с ле и ста из 17-й - тоже наши, а также бетмен и павликмарозов из изолятора...КатеринаДа.Ингерман ЛанскаяКакой Йомкый ответ!Катеринакаков посыл – таков ответLeonid DemyanovИмитация выборов прошла на-ура.Леонид АсаевТам, где имитация, происходит, как в Беларуси.rafinadКомуняки во главе с зю такие твари, а на срашкине клеймо ставить уже негде. Как вы задолбали со своим трупаком в центре нашей столицы.КатеринаА какое право имеет какой-то rafinad на центр РУССКОЙ СТОЛИЦЫ?Ингерман Ланскаяможно ответить по-еврейски? ...А какое право имеет какой-то Труп в сарае на центр РУССКОЙ СТОЛИЦЫ???Комментировать
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