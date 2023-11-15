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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Восемь детей сутки просидели в доме с пьющими незнакомцами, пока мать где-то гуляла

Восемь детей сутки просидели в доме с пьющими незнакомцами, пока мать где-то гуляла

Пришлось привлекать спасателей, чтобы забрать детей из захламленного дома В Красноярском крае пришлось привлекать спасателей, чтобы забрать восьмерых детей из дома в одном из труднодоступных населенных пунктов, сообщает региональное МВД.

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