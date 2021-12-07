Киев выпрашивал у США оружие, предназначавшееся Афганистану

Министр обороны Украины Алексей Резников в ноябре просил у главы Пентагона Ллойда Остина расширить поставки оружия, в том числе за счет комплексов вооружений, которые были предназначены для поставок в Афганистан, сообщило издание Foreign Policy.
Министр обороны Украины Алексей Резников в ноябре просил у главы Пентагона Ллойда Остина расширить поставки оружия, в том числе за счет комплексов вооружений, которые были предназначены для поставок в Афганистан, сообщило издание Foreign Policy.
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