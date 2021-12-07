News Front - Новостной Фронт

8 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    Санкции, а фашисты какие санкции ввели. Русских, славян уничтожить? Запад опять нападает? Кстати о поляках которых як...Новый железный за...
  • Бендер Задунайский
    Дипломатия принуждения !!! Он серьезно ? Россию принуждать ? Да он идиот !Экс-посол США в М...
  • Сергей Нововожилов
    Умён народ, ох как умён. Вам западникам и не снилось. Покров Богоматери нас укрывает. Пока с дырами, но всему своё вр...В России антисове...

Киев выпрашивал у США оружие, предназначавшееся Афганистану

Киев выпрашивал у США оружие, предназначавшееся Афганистану

Министр обороны Украины Алексей Резников в ноябре просил у главы Пентагона Ллойда Остина расширить поставки оружия, в том числе за счет комплексов вооружений, которые были предназначены для поставок в Афганистан, сообщило издание Foreign Policy.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх