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Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» благодаря голу на 92-й минуте и поднялось на 2-е место в РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» благодаря голу на 92-й минуте и поднялось на 2-е место в РПЛ

Сегодня, 12 сентября, московское «Динамо» принимало на своем поле «Оренбург» в матче 8-го тура российской Премьер-лиги.

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