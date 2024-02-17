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Пострадала Европа: в феврале темпы переработки нефти в России упали, а экспорт – вырос

Пострадала Европа: в феврале темпы переработки нефти в России упали, а экспорт – вырос

В российской нефтяной отрасли произошла рокировка между секторами. Ежедневная переработка сырой нефти в России в феврале сократилась на 4% по сравнению с первой половиной января и на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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