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Apple и Disney откажутся от рекламы в соцсети X из-за антисемитских постов Маска

Apple и Disney откажутся от рекламы в соцсети X из-за антисемитских постов Маска

Американская анимационная корпорация Walt Disney, кинематографические компании Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures приостанавливают свои рекламные кампании в социальной сети X из-за поддержки ее владельцем Илоном Маском антисемитской публикации, опубликованной на платформе ранее.

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