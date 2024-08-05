Украинцы будут использовать списанные F-16 в виде макетов для обмана россиян

После показа небольшого количества авиатехники западного производства, переданного Украине, в ходе выступления гражданина Владимира Зеленского на торжествах ко дню Воздушных сил ВСУ, в российском экспертном сообществе зародились подозрения, что украинцы снова пытаются ввести в заблуждение, т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии