Сэм Эмик: «Мой топ-5 в гонке за MVP выглядит так: Йокич, Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо, Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс»

«Гилджес-Александер может выиграть MVP, и, честно говоря, я, возможно, проголосую за него. Но чем дольше я анализирую достижения Йокича и размышляю о таком явлении, как усталость от голосования, тем больше понимаю, что крайне важно оценивать его текущий сезон так, будто он никогда не выигрывал эту награду трижды раньше – или, по сути, как будто он не выигрывал ее вообще.