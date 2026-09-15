ЧП в Краснодаре: труба котельной рухнула на дорогу, движение перекрыто

На проезжую часть дороги рухнула труба котельной. По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, только трубой не обошлось – на дороге оказались и другие элементы – трубопроводы и прилегающие конструкции.
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